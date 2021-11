Téléthon Montardon, 4 décembre 2021, Montardon.

Téléthon Montardon

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 17:00:00

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon

12 12 EUR Un stand « téléthon » sera présent sur le marché.

9h/12h : animations au centre commercial (participation libre). Vente de crêpes, merveilles, chocolat, fleurs, objets, collecte de dons.

12h : animations (salle polyvalente, participation libre). Apértitif offert par la mairie et animé par la banda de Montardon « ça dépend des jours ».

12h30 : repas garbure.

14h/17h : « mon belle après-midi »

Une exposition de Porsche est prévue, et il sera possible de faire un tour à bord !Baptême en Porsche !

15h/17h : atelier enfants, confection de divers objets de Noël. Rencontre clubs de judo (dojo), concours de belote par équipe (salle de réception).

15h/16h30 : démonstration Cheerleaders « Les Snake cheer all star » .

+33 5 59 33 22 63

AFM Téléthon

Montardon

dernière mise à jour : 2021-11-26 par