Téléthon Mialet, 3 décembre 2021, Mialet.

Téléthon Mialet

2021-12-03 08:00:00 – 2021-12-05

Mialet Dordogne Mialet

vendredi 3 à 17h à la salle des fêtes de Firbeix : dictée 5€ (gratuit jusqu’à 16 ans)

Contact : 06 81 11 21 67

Samedi 4 décembre à 13h30: randonnée pédestre autour du barrage de Miallet / Rendez-vous à la salle des fêtes de Miallet : 5€ / Renseignements : 06 81 46 60 69

Une boisson et 1 crêpe seront servies au retour. Assistance et carriole balai

19h30 Repas dansant. Salle des Fêtes de Miallet. Soupe, Choucroute, Fromage, crêpes, vin compris / Adulte 15€, – de 12 ans 8€, Bière pendant le repas 1€.

Réservation: Rémy 0553628428, Françoise 0685492283, Nadine 0675393335

Dimanche 8 décembre de 8h à 12h confection et vente de crêpes et tournée dans les villages.

Tournées dans les villages.

Réservation possible au 0666256221

vendredi 3 à 17h à la salle des fêtes de Firbeix : dictée 5€ (gratuit jusqu’à 16 ans)

Contact : 06 81 11 21 67

Samedi 4 décembre à 13h30: randonnée pédestre autour du barrage de Miallet / Rendez-vous à la salle des fêtes de Miallet : 5€ / Renseignements : 06 81 46 60 69

Une boisson et 1 crêpe seront servies au retour. Assistance et carriole balai

19h30 Repas dansant. Salle des Fêtes de Miallet. Soupe, Choucroute, Fromage, crêpes, vin compris / Adulte 15€, – de 12 ans 8€, Bière pendant le repas 1€.

Réservation: Rémy 0553628428, Françoise 0685492283, Nadine 0675393335

Dimanche 8 décembre de 8h à 12h confection et vente de crêpes et tournée dans les villages.

Tournées dans les villages.

Réservation possible au 0666256221

+33 6 81 46 60 69

vendredi 3 à 17h à la salle des fêtes de Firbeix : dictée 5€ (gratuit jusqu’à 16 ans)

Contact : 06 81 11 21 67

Samedi 4 décembre à 13h30: randonnée pédestre autour du barrage de Miallet / Rendez-vous à la salle des fêtes de Miallet : 5€ / Renseignements : 06 81 46 60 69

Une boisson et 1 crêpe seront servies au retour. Assistance et carriole balai

19h30 Repas dansant. Salle des Fêtes de Miallet. Soupe, Choucroute, Fromage, crêpes, vin compris / Adulte 15€, – de 12 ans 8€, Bière pendant le repas 1€.

Réservation: Rémy 0553628428, Françoise 0685492283, Nadine 0675393335

Dimanche 8 décembre de 8h à 12h confection et vente de crêpes et tournée dans les villages.

Tournées dans les villages.

Réservation possible au 0666256221

Mialet

dernière mise à jour : 2021-11-10 par