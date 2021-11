Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Téléthon : Marche, rando cyclo, VTT, pétanque et course à pied Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

2021-12-04 – 2021-12-05

Fouesnant Finistère Fouesnant Les samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 participez et soutenez le Téléthon. -Le Samedi 4 Décembre : rdv 14h00 devant la mairie de Fouesnant : 5€ pour l’AFM Tléthon

• Une marche de 8 Kms autour de Fouesnant (Fouesnant-rando)

• Une balade Cyclotouriste (Les Cyclorandeurs)

• Un circuit V.T.T ( Rod War Glenn VTT) Au Boulodrome de Fouesnant à 13h30/14h : 5€ pour l’AFM Tléthon

– Un tournoi de Pétanque (La pétanque fouesnantaise) Et au Tennis de Bréhoulou à partir de Midi : 2€ pour l’AFM Tléthon

– Les 12 heures de Tennis open. (TCFouesnant) Le Dimanche 5 Décembre à 10 h Départ de la Mairie : 5€ pour l’AFM Tléthon

– Une course à pied de 7 et 13 Kms ( SNA )

