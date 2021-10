Cérilly Cérilly Allier, Cérilly Téléthon- marche et soirée karaoké Cérilly Cérilly Catégories d’évènement: Allier

Téléthon- marche et soirée karaoké Cérilly, 4 décembre 2021, Cérilly. Téléthon- marche et soirée karaoké 2021-12-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-04 23:59:00 23:59:00 Salle des Fêtes de Cérilly Rue Marx Dormoy

Cérilly Allier Cérilly Les associations cérilloises et la Municipalité s’unissent à l’occasion du Téléthon. Samedi 4 Décembre une marche caritative débutera à 14h30 et la soirée sera animée d’un repas d’un karaoké. mairie@mairie-cerilly.com +33 4 70 67 52 00 http://www.mairiecerilly.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cérilly Autres Lieu Cérilly Adresse Salle des Fêtes de Cérilly Rue Marx Dormoy Ville Cérilly lieuville 46.61764#2.82212