La commune de Saint-Loup-Lamairé et le CCAS organise des animation pour le Téléthon. Au programme, une randonnée à 9 h 30, participation de 4 €. Un couscous à 12 h 30, à 14 euros. Inscriptions avant le 14 novembre. Rendez-vous à la salle du Mirage, à Saint-Loup-Lamairé. Renseignements et inscriptions : 07 85 56 06 64.

