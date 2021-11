Galgon Galgon Galgon, Gironde Téléthon – Marche, concours de pétanque, repas dansant Galgon Galgon Catégories d’évènement: Galgon

Téléthon – Marche, concours de pétanque, repas dansant Galgon, 4 décembre 2021, Galgon. Téléthon – Marche, concours de pétanque, repas dansant Galgon

2021-12-04 20:00:00 – 2021-12-04 00:00:00

Galgon Gironde Galgon journée au profit de l’AFM Téléthon :

13h30 marche (inscription 3 €- RDV salle des fêtes)

14h00 concours de pétanque

