Téléthon – Les 7 heures de Nouans Nouans-les-Fontaines, 4 décembre 2021, Nouans-les-Fontaines. Téléthon – Les 7 heures de Nouans Nouans-les-Fontaines

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 16:00:00

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Nouans-les-Fontaines 5 EUR 5 5 Au profit du Téléthon :

La ronde du Plessis. Trois circuits sont proposés pour les marcheurs et cyclistes de 7 km – 12 km.

marie-anne.labalme@orange.fr +33 6 70 95 74 77

