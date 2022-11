Téléthon Lembeye, 3 décembre 2022, Lembeye.

Téléthon

Halle Place du Marcadieu Lembeye Pyrnes-Atlantiques Place du Marcadieu Halle

2022-12-03 08:00:00 – 2022-12-03 20:30:00

Place du Marcadieu Halle

Lembeye

Pyrnes-Atlantiques

Lembeye

10 10 EUR 8h/12h : vente de barquettes de civet de sanglier et de crêpes préparées sur place ainsi qu’au domicile des bénévoles (pour participer à la préparation des crêpes, contacter Sylvie Salabert).

9h/13h : exposition (place du Marcadieu) des véhicules des pompiers, avec possibilité de monter à bord le temps d’un circuit. Et lavage de voiture.

10h/12h : dans les mairies, vente de pastis et recueil des dons.

Rendez-vous sur les routes et chemins du Vic-Bilh pour marcher.

Le matin 3 circuits :

– 1 Lube (Ferme Moureto) /Lannecaube/Lalongue/Gayon/Lespielle

– 2 Monassut (mairie) circuit fermé de 5 km et vente de crêpes par les Toustem Hardits à la salle communale

– 3 Séméacq-Blachon (mairie) circuit fermé de 6 km

L’après-midi 2 circuits au choix :

– 4 Moncaup/Monpezat/Bétracq/Lasserre/Crouseilles/Arrosès

– 5 Lembeye Lac Corbère-Lembeye Verger pédagogique Lembeye

