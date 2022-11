Téléthon : Le Kilomètre des Escargots (marche ou course) Saint-Morillon Saint-Morillon Catégories d’évènement: Gironde

2022-12-03 09:30:00 – 2022-12-03

Vous pourrez parcourir autant de fois que vous le souhaitez un parcours d'un kilomètre tracé dans le pré de la Cure. ce parcours peut être fait seul , ou en groupe, en marchant ou en courant. Il est accessible aux enfants, mais pas aux poussettes (ou alors aux poussettes tout terrains). Les chiens sont acceptés, mais tenus en laisse. Le circuit sera ouvert jusqu'à 12h30. Vous pouvez venir quand vous voulez. Une buvette avec des gâteaux sera tenue par nos jeunes amis de l'association Activ'Ados; tous les bénéfices de la manifestation seront versés au Téléthon.

