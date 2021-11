Téléthon Le Creusot, 3 décembre 2021, Le Creusot.

Téléthon Halle des Sports 5 Avenue Jean Monnet Le Creusot

2021-12-03 – 2021-12-04 Halle des Sports 5 Avenue Jean Monnet

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot

EUR Week-end téléthon avec au programme le challenge vélo indoor le vendredi soir et de nombreuses animations sportives le samedi. Lors du challenge vélo, composez ou intégrez une équipe (8 à 16 personnes) et venez passer un moment convivial pour ce challenge ! Vous vous relaierez durant 24h sur les 21 étapes du Tour de France 2021 (15% de la distance réelle), dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Vous pouvez toujours vous inscrire ou intégrer une équipe déjà constituée au 03 85 77 58 93 ! Chaque participant est libre de faire un don au profit du Téléthon. Un point buvette et restauration est à la disposition de tous durant le Challenge et les animations (recettes reversées au Téléthon).

En famille, venez découvrir le samedi : un espace « raquettes » : badminton, tennis de table et speedball; un espace « ballons » : rugby, basket; un espace « acrobatique et gymnastiques » : parcours de motricité, d’équilibre, de saut; des stands pour l’Aïkido, le don du sang, la chorale italienne…

Toutes ces activités sont gratuites. En revanche, vous pourrez faire des dons en faveur du Téléthon afin de soutenir la recherche pour les maladies génétiques.

Toute la journée, les enfants auront la possibilité de gagner des lots sur tirage au sort (équipements pour la pratique du vélo), offerts par l’OMS.

L’OMS organisera aussi une tombola avec des vélos « enfant » à gagner et assurera le point restauration buvette.

+33 3 85 77 58 93

Week-end téléthon avec au programme le challenge vélo indoor le vendredi soir et de nombreuses animations sportives le samedi. Lors du challenge vélo, composez ou intégrez une équipe (8 à 16 personnes) et venez passer un moment convivial pour ce challenge ! Vous vous relaierez durant 24h sur les 21 étapes du Tour de France 2021 (15% de la distance réelle), dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Vous pouvez toujours vous inscrire ou intégrer une équipe déjà constituée au 03 85 77 58 93 ! Chaque participant est libre de faire un don au profit du Téléthon. Un point buvette et restauration est à la disposition de tous durant le Challenge et les animations (recettes reversées au Téléthon).

En famille, venez découvrir le samedi : un espace « raquettes » : badminton, tennis de table et speedball; un espace « ballons » : rugby, basket; un espace « acrobatique et gymnastiques » : parcours de motricité, d’équilibre, de saut; des stands pour l’Aïkido, le don du sang, la chorale italienne…

Toutes ces activités sont gratuites. En revanche, vous pourrez faire des dons en faveur du Téléthon afin de soutenir la recherche pour les maladies génétiques.

Toute la journée, les enfants auront la possibilité de gagner des lots sur tirage au sort (équipements pour la pratique du vélo), offerts par l’OMS.

L’OMS organisera aussi une tombola avec des vélos « enfant » à gagner et assurera le point restauration buvette.

Halle des Sports 5 Avenue Jean Monnet Le Creusot

dernière mise à jour : 2021-11-27 par