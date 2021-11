Téléthon Lamballe-Armor, 4 décembre 2021, Lamballe-Armor. Téléthon Lamballe-Armor

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-04 20:00:00

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor Le comité des fêtes de Saint-Aaron propose cette année pour le Téléthon :

14h00 : deux randonnées (cyclo et pédestre ludique pour tous), des jeux de société, jeux de palets, jeux de cartes.

16h00 : atelier lanterne

16h30 : goûter

18h00 : lâché de lanternes et illuminations du sapin de Noël.

18h30 : repas à emporter

