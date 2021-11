La Brigue La Brigue Alpes-Maritimes, La Brigue Téléthon La Brigue La Brigue Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

2021-12-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 18:00:00

La Brigue Alpes-Maritimes La Brigue Evènement



TELETHON 2021



A LA BRIGUE les 3 et 4 DECEMBRE De 18h00. au LENDEMAIN 18h00



NON STOP



24.00H. De course à pied ou marche en Relais sur deux tapis connecté

LE DEFI- réaliser 24h.00 de course ou marche à pied sur tapis roulant. bessagueteric@gmail.com +33 6 35 44 87 65 La Brigue

