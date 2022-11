Téléthon Interassoc’ Dannemarie Dannemarie Catégories d’évènement: Dannemarie

Téléthon Interassoc’ Dannemarie, 3 décembre 2022, Dannemarie. Téléthon Interassoc’

Salle polyvalente Dannemarie Haut-Rhin

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 Dannemarie

Haut-Rhin Dannemarie Kermesse géante & animations : – Démonstration jeunes Sapeurs Pompiers

– Dance art Hip Hop

– Tombola

– Jeux Olympiade par équipe de 4 (20€/équipe, sans inscription)

– Tournoi jeux de société Animation musique par Sundgo Radio.

Buvette et petite restauration. Une journée pour le Téléthon Inter Assoc’ avec de nombreuses animations. +33 3 89 25 00 13 Dannemarie

