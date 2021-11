La Villeneuve-au-Chêne La Villeneuve-au-Chêne Aube, La Villeneuve-au-Chêne Téléthon Innover pour Guérir La Villeneuve-au-Chêne La Villeneuve-au-Chêne Catégories d’évènement: Aube

La Villeneuve-au-Chêne

Téléthon Innover pour Guérir La Villeneuve-au-Chêne, 3 décembre 2021, La Villeneuve-au-Chêne. Téléthon Innover pour Guérir La Villeneuve-au-Chêne

2021-12-03 18:00:00 – 2021-12-03 22:00:00

La Villeneuve-au-Chêne Aube La Villeneuve-au-Chêne Eur Venez profiter d’une soirée pleine d’animation au profit du Téléthon. aml.lvac@yahoo.fr +33 3 25 41 35 05 Venez profiter d’une soirée pleine d’animation au profit du Téléthon. association municipale de loisirs

La Villeneuve-au-Chêne

dernière mise à jour : 2021-11-22 par OT Grands Lacs de Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aube, La Villeneuve-au-Chêne Autres Lieu La Villeneuve-au-Chêne Adresse Ville La Villeneuve-au-Chêne lieuville La Villeneuve-au-Chêne