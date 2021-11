Donnery Gymnase Donnery Téléthon Gymnase Donnery Catégorie d’évènement: Donnery

Téléthon

Gymnase, le samedi 4 décembre à 09:00

Gymnase, le samedi 4 décembre à 09:00

Téléthon à Nogent-sur-Vernisson au gymnase, diverses animations ludiques, sportives, artistiques…, tombola et restauration au gymnase avec l’association AGIR avec la collaboration des associations Nogentaises pour soutenir l’AFMTELETHON. Masque et Pass sanitaire obligatoires. Téléthon Gymnase Gymnase, Donnery Donnery

2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T17:00:00

