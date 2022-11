Téléthon, Guebwiller Ville ambassadrice

Téléthon, Guebwiller Ville ambassadrice, 2 décembre 2022



Aux Dominicains de Haute-Alsace: Le vendredi 2 décembre de 18h à 1h (Soirée sur réservation, prévente 5€ à l’OTI) et le samedi 3 décembre de 10h à 24h Programme complet sur : www.ville-guebwiller.fr En direct sur France Télévision! Au programme pendant près de 30h : des concerts, des célébrités, des jeux, des démonstrations, un village Téléthon, des défis culinaires, sportifs et très festifs !Aux Dominicains de Haute-Alsace : le 2 déc. de 18h à 1h (Soirée sur réservation, prévente 5€ à l’Office de Tourisme) et le 3 déc. de 10h à 24h. Programme sur: www.ville-guebwiller.fr dernière mise à jour : 2022-11-07 par

