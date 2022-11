Téléthon Fontvieille 2022 Fontvieille, 21 novembre 2022, Fontvieille.

Téléthon Fontvieille 2022

2022-11-21 – 2022-12-04

Programme:



Lundi 21, vendredi 25 et lundi 28 Novembre:

Réservation de portions de paëlla (12€), de tartes (2€) et de billets de tombola (2€). A consommer sur place ou à emporter. Paiement à la réservation.



Vendredi 2 Décembre:

8h30 – 12h, sur le marché – Stand Téléthon avec ventes de roses, tartes aux pommes, fougasses préparées par les résidents de la Résidence Autonomie, origamis et vente de tombolas.



Samedi 3 Décembre:

8h – Ouverture – stands de vente de roses, ouvrages artisanaux et objets Téléthon, de confitures et biscuits fait maison, de tickets de tombola avec exposition de lots, de boissons chaudes et froides, tartes, viennoiseries (Secours Catholique, Respelido, Résidence Autonomie A Daudet, Comité des Fêtes, Fontvieille Associations, boulangeries du village).

10h30 – 13h30 – animations avec l’association Fontvieille Loisir Santé, La Respelido, l’ochestre ‘Les Vieux Rêveurs’ et l’association de danse country ‘Wild Boots’.

12h – Apéritif proposé au profit du Téléthon.

12h – 13h – distribution dans la Salle Polyvalente des paëllas et/ou des tartes commandées.

13h – service à table des paëllas commandées à consommer sur place.

15h – loto 9 parties (de nombreuses lots dont un agneau offert par le mas Cadenet Vieux et tirage des tombolas).



Dimanche 4 Décembre:

17h30, sur le parvis de l’église – Animation musicale dans l’église Le Condor (payant). Vente jus de pommes chaud aux épices, biscuits….

