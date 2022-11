Téléthon : Fest-noz Kergloff Kergloff Catégories d’évènement: 29270

Kergloff

Téléthon : Fest-noz Kergloff, 19 novembre 2022, Kergloff.

Salle du Bonnet Rouge Kergloff 29270

2022-11-19

Salle du Bonnet Rouge Le Bourg

Kergloff

29270 Kergloff Fest-noz organisé dans le cadre du Téléthon avec Mer Lar Dit, Yann et Thomas… mairie@kergloff.fr +33 2 98 93 40 43 http://kergloff.fr/ Salle du Bonnet Rouge Le Bourg Kergloff

Lieu Kergloff Adresse Salle du Bonnet Rouge Le Bourg Ville Kergloff

