Télèthon expo-vente et jeux de société Beauzac Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Haute-Loire

Télèthon expo-vente et jeux de société Beauzac, 3 décembre 2022, Beauzac. Télèthon expo-vente et jeux de société

Salle Espace des Remparts Beauzac Haute-Loire

2022-12-03 – 2022-12-03 Beauzac

Haute-Loire Toute la journée expo- vente du club Féminin. L’après midi jeux de société du club de l’amitié. Au profit du Télèthon salle Espace des Remparts. Beauzac

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Beauzac, Haute-Loire Autres Lieu Beauzac Adresse Salle Espace des Remparts Beauzac Haute-Loire Ville Beauzac lieuville Beauzac Departement Haute-Loire

Beauzac Beauzac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzac/

Télèthon expo-vente et jeux de société Beauzac 2022-12-03 was last modified: by Télèthon expo-vente et jeux de société Beauzac Beauzac 3 décembre 2022 Beauzac Haute-Loire Salle Espace des Remparts Beauzac Haute-Loire

Beauzac Haute-Loire