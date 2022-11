Téléthon – « Empurany » Empurany Empurany Catégories d’évènement: Ardèche

Empurany

Téléthon – « Empurany » Empurany, 3 décembre 2022, Empurany. Téléthon – « Empurany »

Place de l’église Empurany Ardèche

2022-12-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-03 Empurany

Ardèche Empurany Ardèche EUR 1 Le comité des fêtes des fêtes d’Empurany vous convie à sa journée téléthon ; randonnée, jeux de société, crêpes, boissons et repas dansant.

Randonnée accessible à tous avec de bonnes chaussures. comitedesfetesdempurany@yahoo.fr +33 7 70 53 08 94 Empurany

dernière mise à jour : 2022-11-24 par Office de Tourisme du Pays de Lamastre Agence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Empurany Autres Lieu Empurany Adresse Place de l'église Empurany Ardèche Office de Tourisme du Pays de Lamastre Agence de Développement Touristique de l'Ardèche - source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de l'Ardèche - source : Apidae Tourisme Ville Empurany lieuville Empurany Departement Ardèche

Empurany Empurany Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/empurany/

Téléthon – « Empurany » Empurany 2022-12-03 was last modified: by Téléthon – « Empurany » Empurany Empurany 3 décembre 2022 Ardche Empurany Place de l'église Empurany Ardèche Office de Tourisme du Pays de Lamastre

Empurany Ardèche