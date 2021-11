Cenon Domaine du Loret Cenon, Gironde Téléthon Domaine du Loret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Téléthon Domaine du Loret, 3 décembre 2021, Cenon. Téléthon

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Domaine du Loret

### Vendredi 3 décembre, 20h **Loto** [L’association Alégria Portugaise](https://www.facebook.com/alegriaportugaisedegironde/) organise un loto où de nombreux lots sont proposés: Montres connectées, cafetière, téléviseur Smart, aspirateur, sont à gagner pour les plus chanceux ! Rendez-vous au local de Ouverture des portes à 19h. Restauration et buvette sur place (local alégria portugaise-13 rue des catalpas) ### Samedi 4 décembre, 9h-17h, Pl. Mitterrand **Village associatif** _Programme détaillé à venir_

Entrée libre / cartons à l’achat / pass sanitaire & masque obligatoire

La Ville de Cenon et ses associations organisent solidairement la 33ème édition du Téléthon en proposant diverses animations dont les fonds seront reversés au profit du Téléthon. Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T21:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Domaine du Loret Adresse 33150 Cenon Ville Cenon lieuville Domaine du Loret Cenon