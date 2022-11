Téléthon des Sautaprats Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Téléthon des Sautaprats Nay, 1 décembre 2022

2022-12-01 17:00:00 – 2022-12-01 20:00:00

Pyrnes-Atlantiques EUR 3 3 Participez aux activités proposées par los Sautaprats : le montant de chaque séance sera reversé au bénéfice du Téléthon.

17H/18H :TRAMPOLINE MINI POUSS (4ANS ET DEMI /6ANS)

+33 7 88 58 90 97

