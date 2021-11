Caen Caen Caen, Calvados Téléthon des lumières Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Téléthon des lumières Caen, 3 décembre 2021, Caen. Téléthon des lumières Vélodrome 74 boulevard André Detolle Caen

2021-12-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-04 19:00:00 19:00:00 Vélodrome 74 boulevard André Detolle

Caen Calvados Pour cette édition 2021 baptisée “Téléthon des lumières”, les sapeurs pompiers de Caen proposent un challenge de 24 heures non stop au vélodrome de Caen. L’objectif sera de réaliser 3500km soit l’équivalent du tour de France sous la forme d’un relais de plusieurs équipes de 5 à 10 cyclistes du vendredi 3 décembre 2021 19h, au samedi 4 décembre 2021 19h.

Plusieurs animations sont proposées pour petits et grands :Animation musicale, speaker, D.JExposition des véhicules anciens de sapeurs-pompiersStand photo souvenirParcours mini-pompier : Les enfants vont pouvoir vêtir le costume de pompier découvrir ce méRestauration, buvette

Et d’autres surprises…

Inscriptions au défi par mail Pour cette édition 2021 baptisée “Téléthon des lumières”, les sapeurs pompiers de Caen proposent un challenge de 24 heures non stop au vélodrome de Caen. L’objectif sera de réaliser 3500km soit l’équivalent du tour de France sous la forme… lfablet@sdis14.fr Pour cette édition 2021 baptisée “Téléthon des lumières”, les sapeurs pompiers de Caen proposent un challenge de 24 heures non stop au vélodrome de Caen. L’objectif sera de réaliser 3500km soit l’équivalent du tour de France sous la forme d’un relais de plusieurs équipes de 5 à 10 cyclistes du vendredi 3 décembre 2021 19h, au samedi 4 décembre 2021 19h.

Plusieurs animations sont proposées pour petits et grands :Animation musicale, speaker, D.JExposition des véhicules anciens de sapeurs-pompiersStand photo souvenirParcours mini-pompier : Les enfants vont pouvoir vêtir le costume de pompier découvrir ce méRestauration, buvette

Et d’autres surprises…

Inscriptions au défi par mail Vélodrome 74 boulevard André Detolle Caen

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Vélodrome 74 boulevard André Detolle Ville Caen lieuville Vélodrome 74 boulevard André Detolle Caen