TÉLÉTHON DES CAMPINGS Le Grez, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Le Grez.

TÉLÉTHON DES CAMPINGS 2021-07-20 – 2021-08-20

Le Grez Sarthe Le Grez

Cette année le camping les Tournesols au Grez (Sillé le Guillaume) s’associe à une opération solidaire née d’un partenariat national entre l’AFM-Téléthon et la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air pour un grand moment de solidarité et de convivialité autour du « Téléthon des campings » !

Le camping organisera des olympiades entre le 20 juillet et le 20 août 2021 pour lesquelles les campeurs pourront verser entre 2€ et 5€ au profit de l’AFM-Téléthon pour soutenir la recherche contre les maladies rares. Il est également possible de faire des dons sans participer aux Olympiades.

https://www.campinglestournesols.com/

