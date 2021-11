Téléthon des 8 clochers Boeil-Bezing, 4 décembre 2021, Boeil-Bezing.

Téléthon des 8 clochers Salle Socio-Culturelle Rue du Bois Boeil-Bezing

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 22:30:00 Salle Socio-Culturelle Rue du Bois

Boeil-Bezing Pyrénées-Atlantiques Boeil-Bezing

7 7 EUR Le Téléthon des 8 clochers organise des animations :

– 9h : Une randonnée de 9 km

– 11h – 11h30 : Un apéritif commercera avec les Désa’Cordée de Bénéjacq.

– Dès 12h : Boissons, frites, garbure, grillades et pâtisseries.

– De 14h à 17h : Des activités seront proposées création d’instruments de musique pour les moins de 12 ans, jeux divers prêtés par la Ludothèque, ventes de livre pour enfants, de gâteaux et de crêpes, à 17h de la fitness danse.

– 18h30 : Le groupe O’Beld animera un apéritif musical

– 19h : Boissons, frites, garbure, grillades et pâtisseries.

Un concert de Los l’Ouzoum à 21h clôturera cette journée.

Tous les dons récoltés seront versés au Téléthon.

+33 5 59 53 20 05

©Téléthondes8clochers

Salle Socio-Culturelle Rue du Bois Boeil-Bezing

