Tous les dons récoltés et l’intégralité des bénéfices générés par les animations seront versés au Téléthon. Téléthon des 7 clochers :

-9:30 randonnée VTT sur deux circuits de 12 ou 25 km

– 10h trail de 12 km

Tous les dons récoltés et l’intégralité des bénéfices générés par les animations seront versés au Téléthon. +33 5 59 53 20 05 Téléthon des 7 Clochers ©Téléthon

Salle des fêtes Henri Guichot Route du bois Bordères

