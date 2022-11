Téléthon des 7 clochers, 3 décembre 2022, .

Téléthon des 7 clochers



2022-12-03 09:30:00 – 2022-12-03

5 5 EUR Le Téléthon des 7 clochers organise de nombreuses animations tout au long de la journée :

-9:30 échauffement physique par la section Gym de Bordères et départ à 10h pour une randonnée pédestre de 7km (café offert)

-11h30 apéritif musical avec les Désa’Cordée de Bénéjacq et deès 12h00 stand avec boissons,frites, garbure, grillades et pâtisseries en vente

– 14h Concours de pétanque (en doublette) et jeux divers prêtés par la ludothèque de la Communauté de Communes du Pays de Nay. Sur place vente de livres pour enfants, de gâteaux, crêpes et de Chevalets de Noël fabriqués sur place.

-18h30 apéritif animé par le groupe les Tornados Drive. Dès 19h réouverture de la buvette /restauration.

-20h30 les Choeurs des Hommes et danseuses de Lagunt Eta Maïta.

Tous les dons récoltés et l’intégralité des bénéfices générés par les animations seront versés au Téléthon.

dernière mise à jour : 2022-11-24 par