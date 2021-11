Saint-JunienSaint-Junien Saint-Junien Saint-Junien Haute-Vienne, Saint-Junien Téléthon : Démonstration et défi sportif Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Téléthon : Démonstration et défi sportif Saint-Junien Saint-Junien, 4 décembre 2021, Saint-JunienSaint-Junien. Téléthon : Démonstration et défi sportif Salle des congrés du Chatelard Saint-Junien Saint-Junien

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-04 17:30:00 17:30:00

Saint-Junien Haute-Vienne Salle des congrés du Chatelard Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien De 10h à 17h30. Ouvert à tous. Organisé dans le cadre du Téléthon, démonstration et défi sportif. +33 5 55 43 06 80 http://www.poltourisme.fr/ De 10h à 17h30. Ouvert à tous. Salle des congrés du Chatelard Saint-Junien Saint-Junien

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Saint-Junien Adresse Salle des congrés du Chatelard Ville Saint-JunienSaint-Junien lieuville Salle des congrés du Chatelard Saint-Junien Saint-Junien