2022-12-03 13:00:00 – 2022-12-03

Landes Soorts-Hossegor Samedi 3 décembre à 13h : * Défi AQUATHON réalisé par les athlètes du Hossegor Sauvetage Côtier : Venez encourager votre favori avec l’achat de tour ( 1 tour= 1 € ou plus) * Initiation Sauvetage côtier pour les enfants avec le club HSC sur le sable – Plusieurs créneaux : 13h45-15h00-

16h15 ( participation libre) Le téléthon s’invite à Soorts-Hossegor les 2 et 3 décembre 2022

+33 5 58 41 79 00

