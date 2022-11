TÉLÉTHON DE SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU Saint-Martin-de-Fraigneau Saint-Martin-de-Fraigneau Catégories d’évènement: Saint-Martin-de-Fraigneau

Vende Saint-Martin-de-Fraigneau Programme détaillé : En fil rouge, tout au long de la journée : Fabrication de la corde reliant St Martin à Puy Sec. – Matinée : concert de Izzy & Ella / démonstration de dressage canin

– Pause déjeuner le P’tit Truck jusqu’à 14h

– Après-midi : danse en ligne / démonstration de twirling / concert de Izzy & Ella

– 15h30 : Installation de la corde sur la voie douce

– Soirée : jeux de société à partir de 20h Accès libre pour tous

Lieu : place du village & salle polyvalente

Venez participer de Saint-Martin-de-Fraigneau organisé par l'Association Culturelle Tessonnaise. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

