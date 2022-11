TELETHON DE MONTARNAUD, 2 décembre 2022, .

TELETHON DE MONTARNAUD



2022-12-02 – 2022-12-03

Venez participer au Téléthon et découvrir les nombreuses animations sportives et stands divers !

Le vendredi : jeux , vente de crêpes, ateliers, Taekwondo, nuit du badminton et tournoi..

Le samedi : oeno-rando avec l’association « rando Montarnaud », taekwondo, hand ball à la halle des sports avec vente de crêpes, tombola…

+33 6 10 79 99 61

