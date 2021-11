Téléthon Dax, 3 décembre 2021, Dax.

Téléthon Dax

2021-12-03 – 2021-12-04

Dax Landes

Téléthon Herm 20ème édition.

3/12/21: 20h Concours de belote.

4/12/21: 9h30- Randonnée et course pédestres (Stade municipal, participation 3€, certificat ou licence obligatoire pour la course).

19h: Concert de l’Harmonie Hermoise, jeux de pochade, Chœur d’enfants de l’école, démonstration de zumba.

20h: repas.

Programme sur le site : www.herm.fr.

+33 5 58 91 36 72

Dax

