TÉLÉTHON – CUISINE ET BROCANTE

Valras-Plage, 3 décembre 2022

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-04

Hrault Deux journées organisées au profit du Téléthon. Vente de ragoût de seiche aux olives noires et pommes de terre préparé par Francette Auriac, Maître des secrets de la Confrérie de la Pignate, et vente de daube de sanglier « maison ».

Vente sur place, dans la limite des portions disponibles.

14h parking de la plage : concours de pétanque du Téléthon organisé par la Pétanque de la Marine ; ouvert à tous (samedi, doublettes montées ; dimanche, triplettes à la mêlée), participation 5 euros. 14h30 et 15h30 : démonstration de danses sévillanes avec Estrella Flamenca.

