2022-12-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-03 18:00:00 18:00:00 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne Saint-Yrieix-la-Perche Salle des fêtes de 10h à 18h. Repas 16€/pers, à midi. Sur réservation. Toute la journée, vente de couronnes de Noël, gâteaux et fleurs. Repas le midi. Saint-Yrieix-la-Perche

