Gramat Gramat Gramat, Lot Téléthon – Contes et Légendes du Quercy par Clément Bouscarel Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Lot

Téléthon – Contes et Légendes du Quercy par Clément Bouscarel Gramat, 5 novembre 2021, Gramat. Téléthon – Contes et Légendes du Quercy par Clément Bouscarel 2021-11-05 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-05

Gramat Lot Gramat Clément Bouscarel, conteur engagé, sera aux côtés des bénévoles du Téléthon de Gramat avec ses convictions et ses histoires le vendredi 5 novembre à 20h30 à la salle des fêtes.

Avec ses contes et histoires d’hier, il a bien l’intention de nous aider à préparer demain ! ! !

Venez nombreux à ce grand rendez-vous de la solidarité !

Tout public. +33 6 73 82 40 12 bouscarel dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gramat, Lot Autres Lieu Gramat Adresse Ville Gramat lieuville 44.78203#1.72848