Téléthon : conférence Jakintza Ciboure

Pyrnes-Atlantiques

Téléthon : conférence Jakintza
Ciboure, 1 décembre 2022

Rue de la tour Tour de bordagain Ciboure Pyrnes-Atlantiques

2022-12-01 14:00:00

Tour de bordagain Rue de la tour

Ciboure

Conférence sur la pêche à la morue par les basques.

Entrée libre, les recettes seront reversées au Téléthon.

+33 5 59 47 64 56

Tour de bordagain Rue de la tour Ciboure

