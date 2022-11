Téléthon : Conférence au Trinquet Soorts-Hossegor, 2 décembre 2022, Soorts-Hossegor.

Téléthon : Conférence au Trinquet

2022-12-02 19:00:00 – 2022-12-02

Présentation du projet exceptionnel des 6 waterwomen qui relieront le Pérou à Tahiti soit 8000 km à

la force des bras sur une planche de paddleboard au profit des enfants malades. Elles évoqueront

l’anticipation des risques, le rôle de chacune et la préparation physique et mentale.

Durant la soirée aura lieu le tirage au sort du jeu concours « mission reporter » organisé par CAP

OPTIMIST.

LE TRINQUET vous proposera une soirée « Vins et Pintxos » dont une partie de la recette sera

reversée pour le Téléthon.

Conférence et soirée « Vins et Pintxos » proposés par l’association CAP OPTIMIST et LE TRINQUET de

Soorts-Hossegor

+33 5 58 70 91 54

OT Hossegor

