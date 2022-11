Téléthon concert Jazz Manouche Dunières Dunières Catégories d’évènement: Dunières

2022-12-03

Haute-Loire Dunières Concert jazz Manouche avec le groupe Roul’Hot Trio à la salle de la Mutualité à partir de 21h. 7€. Buvette et stand vintage. Dunières

