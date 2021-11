TÉLÉTHON : CONCERT CHORAL Clermont-l’Hérault, 1 décembre 2021, Clermont-l'Hérault.

TÉLÉTHON : CONCERT CHORAL Clermont-l’Hérault

2021-12-01 – 2021-12-01

Clermont-l’Hérault Hérault

À 20h30, à la salle Georges Brassens, concert caritatif au profit du Téléthon avec le Groupe Vocal Vagabondages et Les Costards (chœur d’hommes). Au programme, des chants traditionnels du monde méditerranéen et slave, du gospel, de la variété française et internationale…. À l’entracte, vente de boissons et pâtisseries maison. L’intégralité des recettes sera reversée au Téléthon.

Tout public. Passe sanitaire exigé à l’entrée.

vagabondages@orange.fr +33 4 99 91 00 05

Clermont-l’Hérault

