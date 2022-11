Téléthon Compreignac Compreignac Catégorie d’évènement: COMPREIGNAC

2022-12-02 – 2022-12-11 Compreignac Haute-Vienne Compreignac Tous les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon.

Animations organisées par : Comité D’animation de Compreignac, APE, Moto Club, La boule compreignacoise, Foot, Compreignac Rencontres Nature, Tennis Club Compreignac Thouron, Amicale laïque. Vendredi 02 décembre : vente de crêpes devant l’école de Compreignac à partir de 16h. Organisé par APE.

Samedi 3 Décembre : Roulage de 10h à 17h30. 10 € adultes 5 € éducatifs. Repas : 12 €/ pers et 8 € pour les – de 8 ans. Tartiflette / salade / vin / tarte / dessert /café. Réservation avant le 27/11/ par sms au 06.25.86.55.11 mcc87140@gmail.com. Organisé par le moto Club de Compreignac.

Samedi 03 Décembre : Repas sur place avec ambiance 20h. Repas à emporter de 17h30 à 19h. Menu : 15 €/pers. 5 à 12 ans : 7,50 €, gratuit – 5ans. Kir, Potage, Terrine de gibier, Joue de Bœuf, gratin dauphinois, duo de fromages, Pâtisserie, café. Réservation obligatoire avant le 27/11 au 06.77.18.76.83. Repas cuisiné bénévolement par » je cuisine pour vous ». Animation réalisé bénévolement par Vincent ROUKA. Organisé par le Comité d’Animation de Compreignac.

Samedi 03 Décembre : Tournoi Foot et hand au gymnase. 14H à 18H. Organisé par Tennis Club Compreignac Thouron.

Dimanche 04 Décembre : Sortie vélo (VTC, VTT, ROUTE, VAE) 25km + collation à l’arrivée. RDV 14h place de l’église. Organisé par La boule compreignacoise.

Dimanche 11 Décembre : Sortie pédestre 6,5Km. RDV 14h au stade de foot. Organisé par Compreignac Rencontres Nature. Compreignac

