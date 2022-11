Téléthon Chavanay Chavanay Catégories d’évènement: Chavanay

Loire

Téléthon Chavanay, 3 décembre 2022, Chavanay. Téléthon

bassin de la Serve Chavanay Loire

2022-12-03 08:30:00 08:30:00 – 2022-12-03 13:00:00 13:00:00 Chavanay

Loire Chavanay Loire Randonnée pédestre 6-13 km, VTT 20-33 km sans ravitaillements, rando famille à pied, vélo ou trotinette 6km. Animations enfants, structure gonflable, jambon à la broche sur place ou à emporter, tombola…Urne pour les dons…Actions solidaires Chavanay

dernière mise à jour : 2022-11-24 par Office de Tourisme du Pilat

Détails Catégories d’évènement: Chavanay, Loire Autres Lieu Chavanay Adresse bassin de la Serve Chavanay Loire Office de Tourisme du Pilat Ville Chavanay lieuville Chavanay Departement Loire

Chavanay Chavanay Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chavanay/

Téléthon Chavanay 2022-12-03 was last modified: by Téléthon Chavanay Chavanay 3 décembre 2022 bassin de la Serve Chavanay Loire Office de Tourisme du Pilat Chavanay Loire

Chavanay Loire