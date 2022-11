Téléthon : Chaîne solidaire

2022-12-03 17:00:00 – 2022-12-07 Samedi 3 décembre à 17h : * Chaîne Solidaire Lumineuse L’intégralité des dons et des recettes sera versée à l’AFM-Téléthon Le téléthon s’invite à Soorts-Hossegor les 2 et 3 décembre 2022

Venez nombreux aux activités et démonstrations organisées par la Ville et les associations locales ! ot hossegor dernière mise à jour : 2022-11-21 par

