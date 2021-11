Caulnes Caulnes Caulnes, Côtes-d'Armor Téléthon Caulnes Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

2021-12-03 – 2021-12-04

Caulnes Côtes d’Armor Caulnes Vendredi 3 décembre :

20h : marche nocturne avec lampions

Challenge 24h home trainer

Structure gonflable Samedi 4 décembre :

Toute la journée

Réalisation d’une fresque géante en craies

Relais cyclos

Vélo à ressort

Balades à poneys

Dédicace

Ateliers divers

