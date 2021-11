Téléthon Castanet-Tolosan, 3 décembre 2021, Castanet-Tolosan.

### Vend. 3 > Sam. 4 déc. ### **Vend. 3** **Belote et tarot – Club des Aînés** Salle des Aînés (Salle Pierre-Balocchi) Tournoi de belote et de tarot 14h à 18h – Participation 6 € minimum ### **Sam. 4** **Les 10h de danse – Danser à Castanet** Salle du Lac En alternance : piste au public et démonstrations Danses de salon, rock, salsa, tango argentin, danses orientales, cabaret, country, classique, danses afri caines, vitagym etc … Programme complet sur [www.dansacasta.asso.fr](http://www.dansacasta.asso.fr) 14h à minuit – Participation 3€ minimum **Marche libre – Randoxygène** Voie verte et Lac de Rabaudy La marche de santé se fait sur terrain pratiquement plat et balisé autour du lac, pendant une heure, à des allures variant de 5km/h à 7km/h. A des efforts brefs mais intenses succèdent des pé- riodes de récupération, pour ménager le cœur et aussi le stimuler. – Randonnée promenade sur parcours balisé par nos soins (voie verte et lac de Rabaudy) – Permanence des bénévoles : 10h-16h, salle du lac Participation 2 € minimum Informations : 06 47 92 11 54 **Relais vélo solidaire – Espace jeunes** Parenthèse Parc de Rabaudy En famille ou entre amis et en relais, autour du Parc de Rabaudy. Un chronométrage sera réalisé et un classement établi 14h30 à 16h30 – Participation libre **Stand des résidents des Senioriales** Salle du Lac Vente d’objets tricotés, au crochet, bracelets, porte clés, napperons, marque-pages, bonnets… Café, gâteaux 10h – 18h **Stand Footeuse à tout âge** Salle du Lac Stand de vente d’objets faits main 10h – 18h **Tournoi de badminton – Club de badminton** Gymnase Jean Jaurès **Pêche – Association des pêcheurs à la ligne** Parc de Rabaudy Pêche aux lacs de Rabaudy et de Labège et alevinage 100 kg de truites **Relais cycliste – Cyclo club Castanet** Au départ de la salle du Lac, venez pédaler pour la bonne cause ! 9h – 13h – Participation libre Renseignements : 06 82 81 80 11 [[jclbernou@gmail.com](mailto:jclbernou@gmail.com)](mailto:jclbernou@gmail.com) **Running – CLAC** Parc de Rabaudy Running autour du lac ! Viens courir pour la bonne cause et repars avec ton diplôme ! Dès 15h – Participation libre Renseignements : [[clacfoot@gmail.com](mailto:clacfoot@gmail.com)](mailto:clacfoot@gmail.com) **Baptème de plongée – Plongée pour tous** Piscine Georges Vallerey Bâptème de 14h à 18h et de 18h à minuit 14h à minuit – Participation 3€ minimum Démonstration d’apnée de 10h à midi **Marathon des jeux de société** La Voie du thalos Maison des Savoirs De samedi 10h à dimanche 10h Participation libre Renseignements : [[voieduthalos@hotmail.com](mailto:voieduthalos@hotmail.com)](mailto:voieduthalos@hotmail.com) **Durant tout le week-end** Ciné – MJC 1€ reversé pour chaque place de cinéma achetée durant le week-end Programme : [www.mjc-castanet-tolosan.fr](http://www.mjc-castanet-tolosan.fr) **Des urnes seront installées à la Salle du Lac,** Ciné 113 et à l’Hôtel de Ville. D’autres initiatives seront proposées durant le week-end. Programme détaillé : [www.castanet-tolosan.fr](http://www.castanet-tolosan.fr)

