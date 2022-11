Téléthon Cassis, 2 décembre 2022, Cassis.

Le Jeudi 1er Décembre



De 14h à 18h : Tournoi de Bridge à l’espace d’Orso.

Organisé par le Bridge Club Cassidain



Le Vendredi 2 Décembre



9h : La ville du sport santé – les 24H du Rugby.

Thèmes : réveil musculaire, découverte et initiation, rugby santé, match 5 contre 5 mixte, plus animation DJ, en présence de 15 clubs.



17h : Chorale de l’école privé Sainte Claire dans les locaux de l’école.



17h30 : Rendez-vous pour le lancement du Téléthon, en présence de France TV et des associations pour l’enregistrement du décompte et de la remise à zéro du compteur Téléthon sur l’esplanade Général de Gaulle.



18h00 : Les 24H du Padel-Tennis.

Jusqu’au Samedi 3 Décembre 18h.

Au Sporting Club de Tennis.

De nombreuses parties de 4 joueurs toutes les 2 heures.



De 18h à 20h : traversée Cassis -Portofino – 320km.

Relais de 30 mn à 60 mn.

Sur l’esplanade de la grande plage.

Par l’Aviron Club de Cassis.

6 ergos-rameurs rameurs confirmés,

3 ergos-rameurs initiation.



18h30 : Inauguration du marché de Noel et du lancement du Téléthon.



20h : Déplacement de la ville du sport santé au Gymnase

Défis culinaires pour harmoniser passion et sport.

Avec les présences de DIMITRI DROISNEAU, la Villa Madie***, de Franck Jungers, maitre pâtissier chocolatier et les compagnons du devoir.



Le Samedi 03 Décembre



8h : Rallye en méhari et 2CV.

Par le Méhari Club.

Des énigmes seront à découvrir pour accéder à l’étape suivante, lors d’un parcours découvertes avec des points relais.

Les étapes se feront sur deux communes limitrophes : Cassis et Roquefort la Bédoule.

Le départ aura lieu à Cassis devant l’Oustau Calendal à 8h30, accueil avec cafés pour les participants à partir de 8h.

L’arrivée : 13h45 à Cassis sur l’esplanade de la Grande plage.

Déjeuner au Méhari Club avant la remise des trophées.





Dans la matinée : Echec – Tournoi Blitz Challenge FFE

Ce tournoi découverte réunit des élèves de différentes écoles et de Club. Tous les enfants seront récompensés.

Tournoi de 9 parties, ouvert à tous et à toutes niveaux au Centre Culturel.

Organisé par l’association de Cassis en collaboration avec le Centre Culturel.

Remise des prix à 11h 45.



De 12h à 16h : traversée Cassis -Portofino – 320km.

Relais de 30 mn à 60 mn.

Sur l’esplanade de la grande plage.

Par l’Aviron Club de Cassis.

6 ergos rameurs confirmés,

3 ergos rameurs initiation.



De 10h à 16h : Démonstration de match rugby enfants.

Sur terrain gonflable 20mx10m sur la plage.



10h30 : L’intrépide traversée, Jean-Michel Beaujon, les Intrépides.

Rendez-vous à la plage du Bestouan pour une traversée jusqu’à la Grande plage.

La traversée est accompagnée de l’aviron club de Cassis, du club canoé kayak CSLN du Centre Culturel (paddle, kayak et barque provençale Antoinette), des sapeurs-pompiers de Cassis, des plongeurs de l’association la Rivière Mystérieuse et par les barques traditionnelles de Cassis.



Le Lions Club distribuera du chocolat chaud et des brioches à l’arrivée de l’intrépide à l’Oustau Calendal.



Participation des Sapeurs-Pompiers de Cassis à la traversée de la baie avec les intrépides accompagnés par deux enfants de l’AFM.



De 11h à 13h : Animation jazzy

par l’orchestre Tenderly sur l’esplanade Général de Gaulle



Entre 11h et 12h : Epreuve sportive en VTT

Par les Pompiers des Bouches-du-Rhône et des médecins



De 12h à 14h : La Croix Rouge : les gestes qui sauvent.



De 12h à 16h : Beach foot

par 2 équipes 5×5 de 2x 8 mn

sur terrain de 15m par 8m avec équipement mini but

1 Match enfant de 2x8mn

1 match adule 2x8mn

Possibilité d’un match foot / rugby = 2x8mn



Entre 12h et 16h: Les barques de Cassis

Défilé de barques décorées et une promenade dans le port et en mer.

Par l’association ACBT.



de 13h à 16h : Parties d’échec

Possibilité d’un échiquier géant 3m x 3m, Parties d’échec.

Sur l’esplanade Général de Gaulle.



Entre 13h et 16h : Le Boot Camp des fadas.

Menée par Alain Alivon dit Marius.

Ce boot camp est une activité pour un petit groupe, un entrainement inspiré de parcours militaires sur sable et sur eau, afin de montrer la force de la cohésion et du collectif.

En partenariat avec CSLN du Centre Culturel.



Entre 13h et 16h : Course relais.

Devant la plage de la Grande mer avec le CSLN du Centre culturel.



Entre 13h et 16h : Sensibilisation à l’écologie auprès des enfants.

Avec Clean my Calanques et l’Eau 808.



Entre 14h et 16h : Promenade en calèche pour découvrir Cassis.



14h : Concours de boules à la mêlée

Au Square Savon pour ouvert à tous.

Ainsi qu’un défi de tir au bouchon, sur la plage.

Par La boule de Cassis.



Spectacle à 18h à l’Oustau Calendal :

– Chanteuses Dan Goodbar , Elodie et Sandrine

– Espace de danse Ciotaden



Défis culinaires pour harmoniser passion et sport.

La Gendarmerie sur 2 axes :

-100% enfants malades : les chevaux, le chien Saint Hubert, la vedette de gendarmerie et l’hélicoptère basé en DZ à l’esplanade de l’Oustau Calendal face au phare

– Un stand tenu par le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, le PSIG, ainsi que la présence de la voiture Renault Alpine



Traversée à la nage du phare de la Cassidagne à la plage du Grand large

par Loulou,

7,5 km, accompagnée d’un bateau de sécurité le samedi matin.

En cas de mauvaise météo, traversée En Vau-Cassis 4 km.



Vente de gâteaux sur l’esplanade General de Gaulle par le Téléthon Cassis



Le Samedi 10 Décembre



Spectacle de danse moderne par les élèves de Coralie Ferrero à 20h à l’Oustau Calendal



Le Vendredi 16 Décembre



18h : Spectacle Laura Filosa, petits rats des calanques à à l’Oustau Calendal



JANVIER :



La galette des rois à la patinoire le 07 janvier



Concert Quatuor Ley à la rotonde de l’Oustau Calendal

Cette année, Cassis a été choisie par les organisateurs du téléthon et de France TV pour être une des 4 villes ambassadrices en 2022.

Les 2 et 3 décembre, pendant 30 heures, nous serons en direct et mobilisés plus que jamais !

Cassis

