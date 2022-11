Téléthon Cantaous Cantaous Catégories d’évènement: Cantaous

Hautes-Pyrnes

Téléthon Cantaous, 4 décembre 2022, Cantaous. Téléthon

CANTAOUS à la salle des fêtes Cantaous Hautes-Pyrnes à la salle des fêtes CANTAOUS

2022-12-04 09:00:00 – 2022-12-04

à la salle des fêtes CANTAOUS

Cantaous

Hautes-Pyrnes Cantaous Programme : Randonnée pédestre (6km) : 5€ – inscription à partir de 08h30 organisée par l’ALCC. Exposition de voitures et motos anciennes. Vente de gâteaux, crêpes et décorations de noël. Repas animé le midi : soupe à la citrouille et poule au pot.

Réservations avant le 30 novembre 2022.

Tarifs : adulte : 20€ / enfants de 6 à 10 ans : 12€ Les recettes seront reversées au Téléthon. Organisé par le comité des fêtes. à la salle des fêtes CANTAOUS Cantaous

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cantaous, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Cantaous Adresse Cantaous Hautes-Pyrnes à la salle des fêtes CANTAOUS Ville Cantaous lieuville à la salle des fêtes CANTAOUS Cantaous Departement Hautes-Pyrnes

Cantaous Cantaous Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cantaous/

Téléthon Cantaous 2022-12-04 was last modified: by Téléthon Cantaous Cantaous 4 décembre 2022 Cantaous CANTAOUS à la salle des fêtes Cantaous Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes

Cantaous Hautes-Pyrnes