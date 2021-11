Cantaous Cantaous Cantaous, Hautes-Pyrénées Téléthon Cantaous Cantaous Catégories d’évènement: Cantaous

Hautes-Pyrénées

Téléthon Cantaous, 5 décembre 2021

2021-12-05 09:00:00 – 2021-12-05

Cantaous Hautes-Pyrénées Cantaous Programme : Randonnée pédestre (6km) : 5€ (inscription à partir de 08h30)

Exposition de véhicules anciens

Vente de gâteaux, crêpes, poule au pot à midi adulte : 17€

Repas animé par la chorale Les Copains d’abord. Les recettes seront reversées au Téléthon. Pass sanitaire obligatoire. Organisé par le comité des fêtes. Cantaous

