2022-12-09 – 2022-12-10 Hyper U Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien Sur la journée du vendredi et du samedi suivant les horaires d’ouverture de Hyper U.

Vente de billets de tombola (2€ le billet) pour tenter de gagner un caddie rempli d’une valeur de 200€. Tirage au sort le samedi soir dans le magasin. Organisé dans le cadre du Téléthon. +33 5 55 43 06 80 http://www.poltourisme.fr/ Hyper U Saint-Junien

