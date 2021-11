Bruyères Bruyères Bruyères, Vosges TÉLÉTHON BRUYÈRES Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Vosges

TÉLÉTHON BRUYÈRES Bruyères, 4 décembre 2021, Bruyères. TÉLÉTHON BRUYÈRES place Jean Jaurès Salle des fêtes Bruyères

2021-12-04 – 2021-12-03 place Jean Jaurès Salle des fêtes

Bruyères Vosges Bruyères Plusieurs actions en faveur du Téléthon. Les associations locales se mobilisent pour cette cause :

– Petit déjeuner à partir de 6 h (Espérance)

– Défi ampoule et collecte de piles usagées (Don du sang)

– Jeu de fléchettes – à partir de 10 h (Jon et les cafards)

– Tombola et vente déco pour sapins (ATA)

– Repas Choucroute 15 € à partir de 12h sur réservation avant le 29/11 (à Mme Mangin à la mairie) organisé par le CAB

– Lancer de ballons | étiquettes des ballons par les Toujours jeunes |vente de ballons par l’économie familiale

– Marche de 4 ou 5 km autour de Bruyères – départ à 8 h (Club Vosgien)

– Crêpes – boissons chaudes (Triathlon)

– Parcours ludique pour découvrir l’athlétisme : place Jean Jaurès (Club d’athlétisme)

– Caddyton au centre Leclerc toute la journée (Lions club)

– Défi handicap pour Axel, enfant polyhandicapé de 12 ans (Pompiers)

Circuit : Départ Treps bar, rue du Cameroun, rue Gambetta, rue chanzy, rue jules Ferry , retour Treps bar.

-Démonstration place Stanislas des Jeunes Sapeurs Pompiers

-Grand rassemblement des pompiers du secteur aux environs de 16 h

-Défi du téléthon : décoration des sapins rue du Cameroun et place Jean Jaurès au soir

Participation des écoles, de la maison de retraite intercommunale, de commerçants, d’association À 16 h :

tirage au sort : ballons et tombola

Remise de chèques toujours jeunes

Lancer de ballon -Concert au profit du téléthon le dimanche 5/12 à 15h30 à l’église de Bruyères +33 3 29 50 52 52 http://www.ville-bruyeres.fr/ AFM Téléthon

place Jean Jaurès Salle des fêtes Bruyères

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Bruyères, Vosges Autres Lieu Bruyères Adresse place Jean Jaurès Salle des fêtes Ville Bruyères lieuville place Jean Jaurès Salle des fêtes Bruyères