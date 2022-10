Téléthon : Bourse à Tout Damparis Damparis Catégories d’évènement: Damparis

Jura

Téléthon : Bourse à Tout

Place du 1 mai Salle Frida Kahlo Damparis Jura

2022-10-22 09:00:00 – 2022-10-23 17:00:00

Salle Frida Kahlo Place du 1 mai

Damparis

Jura Damparis EUR 2 5 Bourse à tout : Vêtements, puériculture, jouets, déco… Inscriptions : Salle Frida Kahlo

– lundis 3, 10 et 17 oct.

– mercredis 12 et 19 oct.

De 17h30 à 19h

et les samedis 8 et 15 oct. de 10h à 11h30

Tarifs : 2€ le portant, 5€ la table

